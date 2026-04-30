La Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores desde la aprobación del tope de alquileres

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La unidad inspectora de la Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores en las zonas de mercado de alquiler tensionado desde que entró en vigor la ley de limitación de los precios de alquiler, según los datos del Departamento de Territorio presentados en un comunicado este jueves.

Un 74% son de oficio, es decir, se han abierto por la misma unidad inspectora, si bien un 26% corresponden a denuncias de particulares y actualmente hay siete casos con un expediente sancionador formalmente iniciado.

En cuanto al estado de tramitación, un 89% de los expedientes se encuentran en fase de diligencias previas, que es la primera fase de procedimiento correspondiente a la investigación inicial de los hechos denunciados o detectados y un 10% han sido archivados (en diligencias previas o definitivamente).

De los 529 expedientes, 51 se han archivado (31 definitivamente, 18 en fase de diligencias previas y 2 anulados).

El hecho de superar el importe máximo de renta es el motivo más habitual, si bien el 79% de los casos están abiertos por esta causa en exclusiva o en combinación con otras irregularidades.

Entre las más destacadas, está la repercusión indebida de gastos de gestión inmobiliaria, de formalización del contrato de alquiler, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio, aunque también se han detectado casos en los que no consta la finalidad del contrato y que corresponden a alquileres de temporada o uso diferente de vivienda habitual.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

El despliegue del cuerpo de inspectores se ha realizado de forma progresiva y coordinada con los ayuntamientos, uno de ellos el de Barcelona, después de que el 15 de abril se realizaran un total de 17 inspecciones en 11 ubicaciones de Barcelona, donde se detectaron 12 posibles viviendas con posibles incumplimientos.

Básicamente, correspondían a pisos destinados al alquiler de habitaciones, y durante las inspecciones se requirió documentación y actualmente sigue la tarea de requerimiento y su correspondiente valoración.

En cuanto a la distribución territorial, la demarcación de Barcelona concentra el 76% de los expedientes con 402, seguida de Tarragona, con 60 (11,3%), Girona con 48 expedientes (9%) y Lleida con 19 (4%).

En ámbito municipal, la capital catalana acumula 210 expedientes, un 40% del total, seguido de Girona con 31, Badalona con 23 y Sitges con 14 (Barcelona).