La Generalitat abre dos líneas de ayudas para proyectos industriales por 42,6 millones

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través de la Dirección General de Industria, ha abierto este miércoles dos líneas de ayudas para proyectos industriales en Catalunya por un total de 42,6 millones, informa en un comunicado.

Un total de 37,6 millones de euros están destinados a proyectos de nuevas inversiones productivas que mejoren la competitividad de las empresas industriales, mientras que otros cinco corresponden a ayudas a la reindustrialización, una convocatoria esta última que en la edición anterior favoreció la creación de 350 puestos de trabajo gracias a la financiación de doce proyectos.

La línea de ayudas se enmarca en el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 y tiene como objetivo los proyectos de inversión para nuevas plantas de producción o para la mejora de los procesos productivos de plantas existentes que comporten un volumen de inversión mínimo de 100.000 euros para grandes y medianas empresas y de pequeñas y medianas empresas.