La Generalitat abre la segunda convocatoria de los Premis Bite y Mos

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha abierto la segunda convocatoria de los Premis Bite y Mos, que reconocen a los creadores de contenidos digitales enogastronómicos, ha explicado en un comunicado este lunes.

Las candidaturas se pueden presentar hasta el 20 de marzo y los ganadores se harán públicos durante la Gala Nacional de l'Enoturisme i la Gastronomia, que se celebrará en mayo en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Pueden presentar su candidatura los creadores de contenido que difunden el trabajo de restaurantes, cocineros y bodegas, como fotógrafos, periodistas, viajeros o 'foodies'.

Los Premis Bite tienen en cuenta la divulgación gastronómica a nivel internacional y se dividen en cuatro categorías: 'Bite honorary award', 'Best foodie', 'Best winefluencer' y 'Best food traveller'.

Los Premis Mos están dedicados a los creadores catalanes y se dividen entre 'Mejor prescriptor de la cocina catalana', 'Mejor embajador', 'Mejor prescriptor del vino' y 'Mejor colectivo'.