La Generalitat "acoge favorablemente" el dictamen del CGE sobre la Ley de vivienda

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha asegurado que "acoge favorablemente" el dictamen del Consell de Garanties Estatutaries (CGE) sobre el Proyecto de ley de medidas en materia de vivienda, en un comunicado este jueves.

Ha valorado que el dictamen "constate la solidez jurídica" del proyecto de ley, y ha señalado que continuará trabajando para fortalecer el marco normativo que, textualmente, debe contribuir a garantizar el derecho a la vivienda.

En materia competencial, el CGE concluye que esta nueva regulación "no altera el régimen básico estatal de las obligaciones contractuales", como había alegado el PP, y tampoco contradice la normativa básica estatal ni altera el régimen obligacional.

El CGE considera que la Generalitat "ha ejercido correctamente sus competencias en derecho civil sin alterar la naturaleza ni los elementos nucleares del contrato de arrendamiento".

El Consell ha concluido que "corresponde a la libertad de configuración del legislador" la elección del instrumento normativo, por lo que puede optar por una regulación sectorial.