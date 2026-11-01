La Generalitat adquiere 11 obras de la artista Lluïsa Vidal para la 'Col·lecció Nacional'

La obra 'Lo noy del gos' de Lluïsa Vidal - GOVERN

BARCELONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Generalitat ha adquirido 11 obras de la artista Lluïsa Vidal i Puig por un importe de 129.000 euros para reforzar su presencia en la 'Col·lecció Nacional'.

Según ha informado este domingo el Govern en un comunicado, con esta adquisición se incorporan al patrimonio público una selección de pinturas y dibujos datados entre 1901 y 1914, por parte de una "creadora capital del modernismo y el postmodernismo catalán", lo que, apuntan, contribuye a construir un relato más completo e inclusivo de la historia del arte catalán.

Entre las piezas adquiridas destaca 'Lo noy del gos', presentada en la V Exposició Internacional d'Art de Barcelona de 1907 y distinguida con una medalla de segunda categoría.

El conjunto también incluye 'Mestressa de casa', un estudio preparatorio vinculado a una obra conservada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), y 'Marcelet malalt', una escena familiar de "gran calidad pictórica".

La adquisición contribuye también a poner en valor la faceta de Vidal como ilustradora, algunas de ellas vinculadas a 'Feminal', una publicación que muestra la participación de Vidal en los círculos culturales y feministas de su tiempo.