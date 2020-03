Generalitat afea al Gobierno las "incógnitas" laborales creadas con el confinamiento

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha afeado este lunes que las normas del endurecimiento del confinamiento anunciadas el sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que suponían que los trabajadores de servicios no esenciales interrumpieran su actividad este lunes no se publicaran en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta la madrugada.

"No es razonable que el confinamiento más fuerte empiece hoy y la publicación de las normas no se haga hasta las doce de la madrugada", ha dicho el conseller en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha lamentado que "todo el mundo ha sufrido con ello" y ha asegurado que había trabajadores del turno de noche que no sabían qué debían hacer, así como tampoco algunos sectores, como el de envasado de latas, que no sabían si su actividad estaba considerada esencial o no.

"No es la mejor manera de gestionar un cierre crear estas incógnitas. Es un tema que tenemos que corregir", ha insistido El Homrani, que ha lamentado que las reglas del juego de las nuevas medidas anunciadas por Sánchez no se sabían con detalle hasta la publicación en el BOE de madrugada.

El conseller ha indicado que muestra de esta confusión es que el Gobierno permita a los trabajadores de actividades no esenciales acudir a su lugar de trabajo únicamente este lunes en los casos en los que haya resultado imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, ofreciendo así un día de moratoria para aquellas empresas que lo necesiten para cerrar.