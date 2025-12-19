La Generalitat aportará más de 7 millones para la nueva ubicación del hospital Trueta de Girona

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una reunión de la bilateral Govern-Ayuntamiento, en Girona - GOVERN

GIRONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el alcalde de Girona, Lluc Salellas, han presidido este viernes la primera reunión de la Comisión Bilateral entre ambas instituciones, un encuentro que ha servido para firmar acuerdos como la aportación del Govern de más de 7 millones de euros para el entorno de la nueva ubicación del Hospital Josep Trueta.

La inversión tiene como objetivo "transformar urbanísticamente y naturalizar" el entorno de los barrios de Santa Eugènia y Can Gibert y preservar el parque Jordi Vilamitjana con el traslado de la edificabilidad hacia una zona del polígono industrial Mas Xirgu, informa el Govern en un comunicado.

Según el acuerdo alcanzado por ambas instituciones, el Ayuntamiento contemplará la alternativa de reubicación del techo residencial hacia "donde sea más conveniente" una vez se ceda el suelo para la construcción del equipamiento hospitalario.

Las obras que acompañarán al Campus de Salut contemplan: parte de la construcción del puente sobre la riera Masrocs para unir Mas Xirgu con el Campus y la transformación del espacio pavimentado ante el río Güell en un espacio con juegos y mobiliario.

También la mejora de la plaza del Barco para convertirla en refugio climático y la construcción de un nuevo corredor verde integrado en 'La Vora' que conecte a pie y en bicicleta Girona, Salt y Vilablareix.

El Govern y el Ayuntamiento han acordado también mantener el calendario para la construcción del nuevo Campus de Salut; garantizar la financiación parcial de un centro de orientación y acompañamiento a las personas diagnosticadas con cáncer; la promoción urbanística del polígono Mas Xirgu, y la convocatoria de un concurso para definir el proyecto del corredor verde Güell-Masrocs.

"DÍA PARA SER RECORDADO"

Durante su intervención, Dalmau ha reafirmado el compromiso del Govern con el futuro campus sanitario: "Este es el proyecto más importante que tenemos en la demarcación de Girona, y uno de los más destacados del país".

Así, ha asegurado que se trabajará para "acelerar su puesta en marcha y convertirlo en un referente del campo de la salud, la docencia y la investigación".

Por su parte, Salellas ha asegurado que este viernes "es un día para ser recordado porque Girona mejora" y ha señalado --textualmente-- el trabajo intenso durante meses para presentar buenas ideas y proyectos y así conseguir el compromiso de financiación por parte de la Generalitat.

VIVIENDA Y MOVILIDAD

La Generalitat y el Ayuntamiento también han acordado establecer un marco de colaboración en materia de promoción de vivienda pública y de planificación integral para la transformación de Girona Est.

Dos solares se incorporarán al parque de vivienda pública y se construirán 32 viviendas de alquiler asequible con el compromiso de destinar un mínimo del 25% a alquiler social.

En cuanto a la movilidad, se impulsará la mejora de frecuencias de autobuses como el L10 y el L5; la definición del nuevo mapa de servicios de transportes por carretera a partir de 2028, y la licitación para la redacción del estudio informativo del tranvía Montilivi - Sarrià de Ter - Banyoles a inicio de 2026.

También se ha acordado construir tres estaciones del servicio de Girocleta en Salt para el cual se otorgará una subvención, y la Generalitat asumirá el coste de un millón de las nuevas cocheras de la empresa municipal de transporte público TMG.