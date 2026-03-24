La Generalitat aprueba la oferta de 8.474 plazas de empleados públicos para este 2026

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la oferta de empleo público de este año con 8.474 plazas, que incluye personal de los cuerpos de seguridad, del Institut Català de la Salut (ICS), de los cuerpos de prevención y extinción de incendios, personal del ámbito de ejecución penal, personal de administración, técnico y laboral, y personal de la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Lo ha explicado en rueda prensa la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consell Executiu, que ha asegurado que con esta oferta dan cumplimiento a los plazos establecidos en el Reglamento de Selección y al compromiso del Govern de simplificar y agilizar los plazos y trámites de gestión.

En concreto, la oferta de empleo público dispondrá de 1.604 plazas para Mossos d'Esquadra; 2.327 plazas entre el ICS y la ATC, que deben aprobar sus respectivas ofertas; 4.334 plazas de personal de administración, técnicos y personal laboral; 174 plazas de personal del ámbito de ejecución penal, 23 para el cuerpo de Bombers y 12 para el cuerpo de Agentes Rurals.

La medida se enmarca en el objetivo del Govern de impulsar la reforma de la administración y da continuidad a la oferta de empleo público de 2025, que fue de 8.438 plazas, sumando la oferta ordinaria y la adicional.

De hecho, la oferta ordinaria para este año tendrá también una de adicional, ya que deberá incluir, cuando se analicen los datos después del reciente acuerdo con parte del sector, el colectivo de docentes.