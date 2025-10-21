La Generalitat aprueba el Pla estratègic Bombers 2030 que amplía la plantilla hasta 4.000 efectivos

Archivo - Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio próximo a la AP-7 en Báscara (Girona) - BOMBERS - Archivo

Se comprarán 9.700 nuevos equipos de protección individual (EPI)

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes el Pla estratègic Bombers 2030 que contempla, entre otros objetivos, lograr una plantilla de 4.000 efectivos en cinco años con convocatorias anuales de 300 plazas, para garantizar un despliegue progresivo del personal y asegurar el relevo generacional.

Además, también se harán convocatorias anuales de bomberos voluntarios para poder consolidar el actual modelo mixto, por lo que se llevarán a cabo campañas de comunicación específicas de reconocimiento a este sector, informa en un comunicado el Govern tras celebrar el Consell Executiu de este martes.

Este plan estratégico pretende impulsar un "modelo dinámico de gestión integral de las emergencias" para potenciar la prevención, adaptarse a las necesidades de la ciudadanía y dar respuestas a los retos derivados de la emergencia climática, como los nuevos fenómenos meteorológicos extremos.

También fija en 887 unidades terrestres la flota de vehículos del cuerpo, así como 20 embarcaciones de diferentes tecnología y la internalización de los medios aéreos que prestan servicio todo el año: helicópteros polivalentes, los que trabajan en extinción de incendios forestales, salvamento y rescate y aviones de vigilancia y ataque.

Por otro lado, se trabajará para obtener capacidad operativa de vuelo nocturno para los helicópteros de rescate y se internalizarán servicios de mantenimiento de los equipos operativos considerados críticos: mantenimiento y limpieza de los componentes de los equipos de respiración autónoma, llenado de botellas de aire, calibración de detectores de gases y limpieza y descontaminación de equipos de protección individual.

INFRAESTRUCTURAS

El plan prevé la construcción de un nuevo Complejo Central de Bombers de la Generalitat y la nueva Región de Emergencias dels Pirineus, que para garantizar la proximidad de la gestión del servicio en el territorio.

Por otro lado, el Govern también ha autorizado comprar 9.700 equipos de protección individual (EPI) por 20.072.265 euros, que sustituirán a los actuales para ofrecer unas unidades más ligeras y que mejorarán la protección ante la radiación, así como una mayor transpiración y cumplimiento de normas de seguridad.