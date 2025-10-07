La Generalitat aprueba un plan para reforzar la "capitalidad" de Catalunya en el Mediterráneo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, antes de la reunión del Consell Exectiu - GOVERN

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes en el Consell Executiu el plan MedCat 2025-2028, que busca reforzar la "capitalidad" catalana en el Mediterráneo y que la UE sitúe Catalunya como una de sus prioridades.

El plan contempla 112 iniciativas en 19 líneas de acción y 7 objetivos estratégicos, entre las que se encuentran dar respuesta a las emergencias humanitarias, impulsar proyectos para jóvenes y mujeres e incidir en el nuevo Pacto por el Mediterráneo de la CE, informa el Govern en un comunicado.

Además, contempla la voluntad de participar en la elaboración del próximo marco financiero plurianual de la UE, así como reforzar el catalán o trabajar para atraer sedes de organismos y eventos internacionales.

También se señala la voluntad de posicionar a Catalunya como hub en el Mediterráneo en ámbitos como la conectividad, la innovación y el transporte, con infraestructuras como el corredor mediterráneo o, en el norte de África, el corredor transmagrebí, y de acoger espacios de cooperación ante el "reto de la movilidad humana en la región".

Contempla además el refuerzo de las alianzas estratégicas con actores de la zona que el Govern considera prioritarios (el Magreb y Marruecos), y en ámbitos como la investigación y la cultura, además de aumentar la relaciones con organismos internacionales en Barcelona como la Unión por el Mediterráneo (UpM).