La Generalitat archiva un procedimiento sancionador a Garriga (Vox) por discriminación tras caducar

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació de la Generalitat ha archivado un procedimiento sancionador contra el secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, por supuestamente fomentar la discriminación, al haber caducado el periodo de 6 meses para dictar y notificar una eventual resolución ante el expediente abierto.

Fuentes conocedoras han explicado este lunes a Europa Press que el procedimiento se inició el pasado enero por un mensaje en 'X' de Garriga que rezaba: "Hay que elegir: o ley islámica o leyes nacionales. Eso es lo que está en juego. Queremos que Catalunya siga siendo Catalunya, ni Argelia ni Marruecos".

El tuit de Garriga fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Lleida, que archivó el delito penal, y lo trasladó a la Oficina d'Igualtat de Tracte.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Garriga ha celebrado la decisión repitiendo el mensaje por el cual se le abrió el expediente y calificando de patético intento de censura lo ocurrido, y ha añadido, irónicamente: "¡Gracias por la publicidad!".

Aunque haya finalizado este procedimiento, la Generalitat podría iniciar un nuevo procedimiento en caso de considerar que la infracción no ha prescrito.