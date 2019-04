La Generalitat asocia los últimos ajustes de plantilla en Catalunya a "cuestiones sectoriales"

Publicado 02/04/2019 13:11:19 CET

Defiende que no se pueden poner "más facilidades" a los eres como pide Fomento del Trabajo

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, ha asegurado que los recientes casos de recortes de plantilla en Catalunya en Codorníu y Nissan "tienen que ver con cuestiones estrictamente sectoriales y no tanto de la economía global".

En declaraciones a los medios este martes, ha mostrado su preocupación por estos casos, que ha tildado de "singulares" y los ha desvinculado de la evolución de la economía global.

En el caso de Codorníu, Ginesta ha explicado que venía de una crisis previa y ha celebrado que se llegase a un acuerdo "con medidas relativamente buenas para los trabajadores, y así lo han aceptado".

Sobre Nissan, el secretario general lo ha achacado a "las incertidumbres de la planta", y ha destacado que es una problemática concreta del sector de la automoción, aunque ha advertido de que es un sector importante en Catalunya y que puede marcar tendencias en el conjunto de la economía.

Ginesta ha explicado que la compañía aún no ha registrado en la Conselleria de Trabajo el ERE, ya que ha iniciado conversaciones con los sindicatos, y ha augurado que lo registrarán una "vez hayan entrado en las primeras fases de conversaciones".

"La negociación del expediente debería ir en la medida de lo posible a preservar derechos de los trabajadores, pero sobre todo a hablar de certezas", ha afirmado Ginesta, que ha avisado de que el comité de empresa lo tendrá difícil para negociar si desconoce la continuidad y el futuro de la planta.

"FACILIDAD" A ERES

Preguntado por la propuesta de Fomento del Trabajo para facilitar los ERE, ha afirmado que actualmente el despido colectivo es unilateral: "Más facilidades que la unilateralidad que hay en estos momentos se nos hace difícil de imaginarlas".

Fomento del Trabajo pidió "dotar de mayor seguridad jurídica" a los ERE y que se puedan hacer cuando una empresa lo necesita, según resaltó el secretario general adjunto de la patronal, Salvador Guillermo, en la presentación el lunes de su batería de propuestas de cara a las elecciones generales.

Ginesta ha defendido que la Conselleria de Trabajo "preferiría mantener los informes vinculantes de la autoridad laboral sobre el fondo y las causas" de los expedientes, y poder entrar en la valoración y recuperar las garantías que los trabajadores tenían con el anterior modelo, previo a la reforma laboral.

"La empresa puede tomar la decisión unilateralmente llegue a un acuerdo o no. Los términos son rápidos", ha insistido el secretario general, que ha concretado que una empresa que haga un despido colectivo puede tomar una decisión el primer día llevarla a cabo de forma unilateral, ya que los términos de la negociación no se amplían si no hay acuerdo entre las partes.