La Generalitat asume la titularidad de la B-23 entre Barcelona y Sant Feliu de Llobregat

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el cambio de titularidad a favor de la Generalitat del tramo de la autopista B-23 entre Barcelona y Sant Feliu de Llobregat, que ocupa siete kilómetros entre el final de la avenida Diagonal de la capital catalana y la confluencia con la autovía A-2 y que hasta el momento era de titularidad estatal.

Así lo ha informado en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, en el que ha explicado que este acuerdo tiene su precedente en el convenio suscrito entre la Generalitat y el Ministerio de Transportes en julio de 2022 para ejecutar las obras del carril bus de entrada a Barcelona en la B-23.

A partir del acuerdo, el Estado tramitará el Real Decreto para el traspaso de la vía y, una vez entre en vigor, la Generalitat asumirá plenamente el tramo cedido a través del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

El nuevo carril entró en funcionamiento este verano, con una inversión de 20,8 millones de euros, y se ubica en una autopista que registra en este entorno una intensidad de tráfico de cerca de 100.000 vehículos diarios, siendo uno de los principales corredores de acceso a Barcelona en autobús.

En concreto, pasan a diario más de 700 buses con unos 4 millones de pasajeros anuales, procedentes del Baix Llobregat, Bages, Vallès y Anoia.