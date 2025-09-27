La Generalitat y el Ayuntamiento de Portbou (Girona) acuerdan crear el memorial Walter Benjamin

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque y el alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, en la firma del protocolo - GENERALITAT DE CATALUNYA

El edificio tendrá uso museístico, biblioteca y espacios de trabajo

GIRONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y el Ayuntamiento de Portbou (Girona) han acordado este sábado crear el espacio memorial Walter Benjamin, que pondrá a disposición de la ciudadanía un espacio para dar a conocer al filósofo, que se suicidó en la localidad en 1940 huyendo del nazismo.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, han firmado un protocolo para llevarlo a cabo, informa el Govern en un comunicado.

El acuerdo prevé defender los principios democráticos a partir de los pensamientos de Benjamin y que el Govern asuma el coste de 4.431.530,95 euros del proyecto, que se gestionará a través del Museu Memorial de l'Exili, que depende de la Conselleria de Justicia.

Paneque ha destacado que Portbou gana "un lugar de memoria, respeto y cultura, que evoca dolor del pasado en nombre de la libertad" y Espadaler ha asegurado que este protocolo debe ser un paso más en la memoria democrática y una herramienta para que los jóvenes conozcan lo que no debe repetirse, textualmente.

Por su parte, Rodríguez ha explicado que este espacio "crea un altavoz" para la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

EL MEMORIAL

El espacio contará con una planta baja dedicada a usos museísticos, una primera planta con biblioteca, aulas de trabajo y espacio de conferencias, además de una segunda planta con diferentes habitaciones para acoger a estudiantes, intelectuales y artistas para desarrollar trabajos sobre o a partir de Benjamin y los espacios de trabajo de la dirección del centro.

El protocolo también tiene entre sus objetivos impulsar, desarrollar y ejecutar "las iniciativas y actividades que se consideren oportunas para la divulgación de pensamiento".

Se prevé constituir, de mutuo acuerdo, una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento y desarrollo del acuerdo, así como para "resolver todas las cuestiones que se planteen durante su ejecución y acordar las iniciativas y las actividades a desarrollar para lograr el objeto del convenio".

BENJAMIN EN PORTBOU

Una obra recuerda en Portbou el paso del filósofo por el municipio, por lo que se consideró el sitio adecuado para desplegar un equipamiento sobre su legado.

Tras la firma del protocolo, han ido al cementerio de Portbou para participar en el homenaje anual frente al monolito dedicado al filósofo.

El anuncio coincide con el XI Coloquio Internacional Walter Benjamin 2025, que se celebra en Portbou este fin de semana, y que en esta edición propone un "análisis multidisciplinario sobre la crisis actual de la democracia liberal".