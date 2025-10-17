La Generalitat y Balaguer (Lleida) impulsan la recuperación del yacimiento del Pla d'Almatà

LLEIDA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat y la Paeria de Balaguer (Lleida) han impulsado el proyecto 'El Renaixement del Pla d'Almatà', que pretende desarrollar un programa para impulsar una nueva fase de estudio, puesta en valor, restauración museización y difusión del yacimiento arqueológico del Pla d'Almatà, en Balaguer.

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacado que es uno de los yacimientos más significativos en Catalunya y "uno de los más importantes de Al-Andalus", ha informado el departamento en un comunicado de este viernes.

Hernández ha afirmado que el acuerdo entre el Ayuntamiento de Balaguer y el departamento permitirá poner en valor "un espacio único que conserva las trazas de la ciudad andalusí más importante del noroeste peninsular, testimonio vivo del diálogo de culturas".

La consellera ha resaltado que el Pla d'Almatà debe ser una espacio vivo de memoria ya que "es una de las claves para entender la historia", y que hay que reafirmar la cultura como un espacio de encuentro y de convivencia.

"Querer a Catalunya no significa negarle el pasado musulmán, sino reconocerlo, comprenderlo e integrarlo como una pieza fundamental de los que somos hoy", y ha puesto en valor la importancia de rescatar este pasado patrimonial, así como también ha destacado que la cultura es un pilar fundamental de la democracia y la convivencia.

Se prevé que las actuaciones para la implementación tengan una duración aproximadas de unos tres años y una inversión de 6,1 millones de euros, y contemplan la puesta en valor del yacimiento, su adecuación y la construcción de un espacio de interpretación y difusión.