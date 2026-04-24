La Generalitat y Barcelona acuerdan preservar una parte de la Prisión de Mujeres de la Trinitat

Imagen de la Prisión de Mujeres de la Trinitat, en Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado preservar el Cuerpo de Guardia de la Prisión de Mujeres de la Trinitat, han informado en un comunicado conjunto este viernes.

El departamento, atendiendo a una petición de varias asociaciones para declarar la Prisión de Mujeres de la Trinitat como Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoría de 'Lugar histórico', ha concluido que este espacio es "relevante históricamente" y considera pertinente su declaración.

La Prisión de Mujeres de la Trinitat --inaugurada en 1963-- reúne valores históricos en el contexto de la represión franquista, que desencadenó "un gran rechazo y activismo social vecinal", que se manifestó muy activamente contra la Prisión de Mujeres de la Trinitat.

En este ámbito, se está llevando a cabo un proceso de desarrollo urbanístico que afecta al solar que ocupa el recinto de la prisión: este desarrollo prevé la urbanización y construcción de vivienda pública, un proyecto "largamente reivindicado por el barrio".

La propuesta de declaración se enmarca en la política del departamento de "proteger espacios de memoria de la Guerra Civil y la represión franquista", y se destaca que esta prisión fue la primera de Catalunya construida expresamente para la reclusión de mujeres.

PRESERVACIÓN Y REUBICACIÓN

El acuerdo contempla la preservación del volumen correspondiente al cuerpo de guardia; la reubicación de los elementos del portal de acceso al entorno inmediato de la parte del edificio que se conserva; y la preservación de los elementos singulares del interior del edificio.

Estos condicionantes se tendrán en cuenta durante el proceso de derribo, preservando el cuerpo de guardia y los materiales indicados, que permitirán reconstruir la puerta y reubicar los elementos interiores en un futuro espacio.

Además, permite continuar "sin interrupciones" el proceso de urbanización y de construcción de las 472 viviendas previstas en la zona, así como un equipamiento de proximidad que incorporará estas referencias en la memoria histórica del barrio.