Generalitat y Barcelona inician la obra del edificio del CAP Fort Pienc y 64 viviendas públicas

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la consellera de Salud, Olga Pané, ponen la primera piedra del proyecto - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, han puesto esta mañana la primera piedra del nuevo edificio de equipamientos situado en la Gran Via de Barcelona, en el distrito del Eixample, que acogerá el nuevo Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Fort Pienc y una promoción de 64 viviendas públicas.

La obra cuenta con un presupuesto de 11,69 millones de euros para su construcción y la previsión es que las obras acaben a finales de 2028, han informado el Ayuntamiento de Barcelona y la conselleria de Salud en sendos comunicados.

El edificio contará con una edificabilidad de 9.465,21 m2, de los cuales 2.651,53 m2 serán destinados al CAP, que se ubicará en la planta baja, el altillo y parte de la primera planta y el sótano y, a partir de la primera planta y las cinco restantes, se ubicarán 64 viviendas.

Collboni ha celebrado la necesidad de este proyecto: "Se sintetiza la gran batalla que estamos librando en Barcelona por el derecho a quedarse en la ciudad y en el barrio".

Por su parte, Pané ha destacado que el nuevo CAP "representa una apuesta clara por una atención primaria fuerte, resolutiva y cercana" y ha añadido que inversiones como esta garantizan que la ciudadanía tenga espacios dignos, modernos y adaptados, en sus palabras.

La construcción de este CAP forma parte del acuerdo bilateral entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat para dotar a la ciudad de estos equipamientos, incluyendo los de Casanova y Sardenya, por un total de 70 millones de euros.

ESTRUCTURA DEL EDIFICIO

La estructura del edificio se plantea de hormigón en el sótano y las plantas del CAP y con un sistema prefabricado en las plantas de viviendas y, como detalle característico, en el exterior incorporará geometrías evocadoras del adoquín de Barcelona.

Las plantas de viviendas se organizarán volumétricamente alrededor de un patio interior que comunicará con pasarelas las viviendas creando un espacio comunitario diáfano y todas las viviendas contarán con dos dormitorios, ventilación cruzada y balcón o terraza en el exterior.

El acceso al CAP se hará a través del chaflán del edificio, con un espacio de transición a lo largo de la fachada que actuará como elemento de separación entre el espacio público y el equipamiento sanitario.