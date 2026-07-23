La Generalitat captó 1.105 millones de inversión extranjera en 2025, un 5% más que el año anterior

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante su intervención en el Parlament - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat captó 1.105 millones de euros de inversión extranjera en 2025, un 5% más que el año anterior, lo que supone un "nuevo récord" y la cifra más alta de la serie histórica, que empieza en 1985, informa en un comunicado este jueves.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha anunciado en el Parlament que Acció, la agencia por el crecimiento de las empresas de la Conselleria, ha atraído 101 proyectos de inversión extranjera que han supuesto la creación y el mantenimiento de más de 5.700 puestos de trabajo.

Cerca de dos tercios de la inversión ha sido de tipo industrial y tecnológico (62%), mientras que los principales países inversores han sido Estados Unidos (17% de los proyectos), Alemania (14%), Francia (11%) y Reino Unido (10%)

Además, por cada euro público destinado a la captación de inversiones extranjeras, se han atraído 307 euros de inversión privada por parte de compañías internacionales.

Sàmper ha destacado que, en un contexto de incertidumbre mundial a nivel sociopolítico, Catalunya ha generado confianza: "Todos los días del año, han llegado a Catalunya más de 3 millones de euros de inversión extranjera".

En este sentido, ha dicho que tienen "un futuro de certeza" por que trabajan con una cartera de 500 proyectos.