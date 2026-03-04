La Generalitat destina 113 millones a Igualdad y Feminismo, un 17% más que en 2023

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, en su comparecencia en comisión parlamentaria - PARLAMENT

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha explicado este miércoles que el proyecto de Presupuestos de 2026 destina 113 millones de euros al departamento que, en caso de aprobarse, supondrá un 17% más que en 2023 y multiplicará por cuatro la inversión a estas políticas en una década.

"No hablamos sólo de un incremento presupuestario, es un salto cualitativo que consolida el departamento como pieza clave dentro del engranaje del Govern para garantizar que nadie quede atrás", ha subrayado en comisión parlamentaria para abordar las prioridades presupuestarias del departamento.

En un contexto en que persisten desigualdades y discriminaciones, que afectan sobre todo a mujeres y a personas LGTBI+, la consellera ha concretado que quieren desplegar el Pacte Català contra les Violència Masclistes; el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2026-2030; la Agenda Catalana per a la Conciliació i la Corresponsabilitat, y aprobar el primero pacto nacional contra los discursos de odio.

También se quiere desplegar el servicio de acompañamiento sociocomunitario para el colectivo LGTBI+, apoyarán la candidatura de Barcelona para acoger el WorldPride 2030 y, en el ámbito de la sensibilización y memoria feminista, se conmemorarán los 50 años de las Primeres Jornades Catalanes de la Dona y se impulsarán formaciones en igualdad y prevención de violencias machistas.

VIOLENCIAS MACHISTAS

"Mientras haya una mujer en Catalunya víctima de violencia machista, la existencia de este departamento estará más que justificada", ha subrayado Menor, tras concretar que destinan 50,7 millones, 29 más que en 2023, a reforzar la prevención, la atención y la reparación integral de las víctimas.

Así, pondrán en marcha 5 Servicios Técnicos de Punto de Encuentro; un servicio de intervención especializada; el despliegue del Punto Lila itinerante en todo el territorio; un servicio de mentorías para mujeres víctimas y se reforzará el SIE Digital para mejorar la accesibilidad y la atención.

La partida de conciliación y corresponsabilidad se dota con 25 millones, complementados con los Fondos Corresponsables, y con ello quieren que la Agenda Catalana per a la Conciliació i la Corresponsabilidad promueva medidas para dar tiempo a las personas cuidadoras, principalmente mujeres, y favorecer una distribución más equitativa de los trabajos de cuidados.

Además, pretenden reforzar la red de profesionales de igualdad de género, impulsar programas de coeducación y corresponsabilidad así como iniciativas como el proyecto '+Dones + Futur', orientado a promover el arraigo y las oportunidades de las mujeres en el sector primario.

DISCRIMINACIÓN Y DISCURSOS DE ODIO

Para combatir la discriminación y los discursos de odio, se destinan 3,2 millones con el objetivo de prevenirlos y reforzar la convivencia democrática, y entre las actuaciones previstas destaca la nueva línea del Acuerdo Marco en derechos humanos, el despliegue del Pacte Nacional contra els Discursos d'Odi y programas formativos en derechos humanos y educación en valores democráticos.

La Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, también se reforzará con 1,7 millones para ampliar el acompañamiento psicosocial a víctimas, para impulsar formaciones en igualdad de trato y antiracismo y para reforzar análisis y acción contra discriminaciones.

En relación a las políticas públicas LGTBI+, contarán con una dotación de 5,4 millones para desplegar el servicio de acompañamiento socio-comunitario, impulsar el centro de documentación y memoria del colectivo y para apoyar la candidatura de Barcelona para acoger el WorldPride 2030.

GRUPOS

La diputada de Junts Laura Martínez ha reiterado que las cuentas llegan tarde y sin mayoría para aprobarlos, y ha lamentado que Igualdad y Feminismo sea el segundo departamento con menos presupuesto y el que menos crece proporcionalmente respecto al resto, lo que sitúa estas políticas "como no prioritarias" para el Govern.

Desde ERC, la diputada Anna Balsera no ha entrado a valorar las políticas del departamento y sí ha reiterado que no se sentarán a hablar de Presupuestos hasta que se garantice la cesión a Catalunya de la recaudación del IRPF, y para ello ha instado a los socialistas a presionar "al PSOE, especialmente a la ministra Montero".

Por parte del PP, la diputada Belén Pajares ha recordado la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a unas cuentas que perpetúan "la asfixia fiscal que sufren los catalanes y las políticas y el modelo económico y social de la extrema izquierda", y cree que el departamento de Menor no es ajeno a una administración que, a su juicio, tiene prioridades equivocadas y crea agencias y consejos para colocar a conocidos.

"Este departamento es un monumento al gasto superfluo", ha sostenido la diputada de Vox Júlia Calvet, que ha defendido que Igualdad y Feminismo no debería existir porque, en su opinión, su creación responde a un capricho ideológico, no protege a nadie, y menos aún a las mujeres, y no responde a los problemas ni la realidad de los catalanes.

La diputada de los Comuns Susanna Segovia ha apuntado que los Presupuestos son buenos y que tienen la responsabilidad de hacer políticas que transformen e impacten en la vida de la gente a corto y largo plazo, por lo que ha reivindicado las iniciativas impulsadas en los últimos años en el ámbito feminista y en materia de igualdad.

Pese al incremento presupuestario del departamento, la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha cuestionado que la partida representa el 0,23% del total de las cuentas en un contexto en el que, ha apuntado, se mantienen las desigualdades, la pobreza femenina y estructuras patriarcales: "No necesitamos más campañas y sí más derechos efectivos".

La diputada de PSC-Units Elena Díaz ha asegurado que las cuentas evidencian la apuesta que hacen para reforzar el estado del bienestar y la voluntad que tienen de garantizar la igualdad, los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación "como pilares centrales de una sociedad democrática avanzada".