La Generalitat destina 240 millones a potenciar y facilitar el uso de la bicicleta

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado el Programa d'Actuació de la Bicicleta 2026-2030, que recoge más de un centenar de acciones valoradas en más de 240 millones de euros para potenciar y facilitar el uso de la bicicleta.

En un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, el Ejecutivo catalán explica que esta iniciativa da continuidad al despliegue de las acciones definidas en la Estratègia Catalana de la Bicicleta (ECB) y en el programa anterior (2022-2025), a fin de promover una movilidad "activa y descarbonizada".

La finalidad principal de este programa es dotar a Catalunya de una red de infraestructuras ciclistas "continua, segura y funcional" que permita cubrir la mayor parte de los desplazamientos cotidianos susceptibles de realizarse con bicicleta, especialmente aquellos de hasta 10 kilómetros y donde se concentra más movilidad.

Los ejes de actuación del programa son la ejecución de vías ciclistas, el desarrollo de rutas cicloturísticas, la promoción de la intermodalidad bicicleta-transporte público mediante aparcamiento seguro para bicis en los principales nodos de transporte y acciones de promoción y gobernanza de la movilidad en bicicleta.

La mayor parte del presupuesto irá destinada a la ejecución de más de 260 kilómetros de vías ciclistas a lo largo de Catalunya, con una inversión de más de 220 millones de euros, y en menor medida al desarrollo de más de 400 kilómetros de rutas cicloturísticas, que comportarán una inversión de más de 7 millones.

En concreto, el programa incluye las ruta cicloturísticas siguientes: Eix Ciclista del Berguedà, Ruta Congost-Ter, Eix Diagonal, Intercatalunya, Ruta del Sió y EuroVelo 8.

APARCAMIENTOS SEGUROS

Uno de los puntos clave de esta estrategia es la construcción de bicitancats, recintos para al aparcamiento seguro de bicicletas, al lado de las estaciones ferroviarias.

La Generalitat ha puesto en marcha uno recientemente en Vilafranca del Penedès (Barcelona) como prueba piloto y actualmente está construyendo otros en Sant Celoni (Barcelona), Segur de Calafell y Reus (Tarragona), en colaboración con los ayuntamientos y los titulares de las estaciones.