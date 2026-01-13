La Generalitat destina 300.000 euros a ayudas para que 'caus' y 'esplais' reformen sus locales

Archivo - Varios niñas con mochilas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Juventud de la Generalitat ha abierto la convocatoria de subvenciones por un total de 300.000 euros destinada a financiar proyectos de inversión para adecuar o habilitar locales de 'caus' o 'esplais' que acogen actividades de educación en el ocio.

Pueden optar a estas ayudas proyectos que se llevaron a cabo en 2025 y los que se proyectan para 2026, y la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión financió el año pasado con esta convocatoria 41 proyectos, informa el departamento en un comunicado este lunes.

Las actuaciones a subvencionar pasan por la mejora de la seguridad del local, para reducir riesgos; mejorar la salubridad del local y condiciones higiénicas y saludables para los usuarios; y fomentar la accesibilidad del local a todas las personas, "eliminando barreras físicas y mejorando la inclusión".

Cada entidad solicitante puede presentar un solo proyecto de inversión, con un importe mínimo subvencionable de 2.500 euros y un máximo de 4.000 euros, y la ayuda puede cubrir hasta el 85% del coste total del proyecto.

Las actuaciones se deben ejecutar dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, y el gasto mínimo justificado debe ser, como mínimo, el 50% del importe del proyecto presentado.