La Generalitat destina 600.000 euros a impulsar proyectos de ciencia abierta a la sociedad

Montserrat durante el acto. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat destinará 600.000 euros a la primera convocatoria de Ayudas a la Ciencia Abierta de Catalunya, que buscarán promover la transparencia y la accesibilidad en los datos de investigación y promover el conocimiento abierto a la sociedad.

Lo ha explicado la conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, en un acto de este lunes, en el que ha asegurado que ayudan a profesionalizar el sector y a promover la "cultura" de la ciencia abierta.

La consellera ha destacado también que así se "democratiza" el conocimiento y se incentiva la cohesión social, entre otros.

La ciencia abierta busca que los resultados de las investigaciones se publiquen en abierto y sean de libre acceso a ciudadanos e investigadores para su posterior reutilización y aprovechamiento, como en el Proyecto del Genoma Humano de 1990-2003 o el proyecto Gaia de la Agencia Espacial Europea, que busca crear el mapa 3D más grande de la Vía Láctea, entre otros.

RESULTADOS EN ABIERTO

Las ayudas, convocadas junto a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) y el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), van destinadas a universidades, centros Cerca, fundaciones, asociaciones, consorcios, museos, observatorios y otras entidades sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito científico.

Están pensadas para proyectos que estén en marcha o que hayan finalizado hace menos de 6 meses antes del 31 de diciembre de 2027, y serán compatibles con otras vías de financiación, ya que el objetivo es conseguir que los resultados de las investigaciones sean accesibles a la ciudadanía y a la comunidad científica.

Las propuestas tendrán que formalizarse antes del 5 de octubre de 2026 a las 14 horas, y el proceso de selección seguirá criterios generales de evaluación, teniendo en cuenta la calidad, el impacto esperado y la viabilidad técnica y económica, entre otros, y prestará especial atención a la perspectiva de género, la inclusión y la sostenibilidad.

4 CATEGORÍAS

Las ayudas se distribuirán en 4 categorías principales, incluyendo apertura y reutilización de resultados de investigación (con 270.000 euros, un máximo de 15.000 por proyecto), pensada para facilitar la publicación, documentación y preservación de datos, 'software' y protocolos generados.

Se destinarán 120.000 euros a actividades de formación, movilidad, capacitación e intercambios profesionales para reforzar competencias en la materia, así como 170.000 euros --7.500 por propuesta-- a iniciativas de dinamización, que incluyen jornadas, seminarios y otros talleres de difusión.

En el marco del Pacte Nacional de Salut Mental, se financiarán con 40.000 euros proyectos que impliquen directamente a la ciudadanía en la investigación en salud mental, con hasta 10.000 euros por iniciativa.