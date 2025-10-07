La Generalitat destina 1 millón de euros a financiar pymes con la gestión de Avalis

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha autorizado a la Conselleria de Economía y Finanzas a otorgar una subvención de importe 957.428,44 euros, dirigida a pymes que operen en Catalunya, gestionada a través de la sociedad, Avalis de Catalunya, SGR.

El objetivo es "facilitar el acceso al crédito a las pymes y a las personas trabajadoras autónomas con actividad en Catalunya, bonificando los costes de los avales concedidos por Avalis, durante los primeros cinco años", informa el Govern en un comunicado este martes tras la reunión semanal del Consell Executiu.

Esta operación se enmarca en un convenio firmado el 20 de diciembre de 2021 entre éste Departamento y Avalis, entidad participada por la Generalitat cuya finalidad es otorgar avales a autónomos y pequeñas y medianas empresas que previamente se hayan constituido en socios partícipes de la sociedad.

Entre sus finalidades, destaca el garantizar sus operaciones crediticias, sean para financiación de inversiones o de su capital circulante.

También facilitar el acceso a las licitaciones de concursos públicos mediante garantías provisionales o definitivas, así como el otorgamiento de avales técnicos o económicos por presentar ante terceros.