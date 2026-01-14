La Generalitat destinará 6 millones a equipamientos para colectivos vulnerables de Lleida

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. - CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN

LLEIDA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, y el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, han firmado este miércoles un acuerdo para una subvención directa de 6 millones de euros por parte del Govern para los próximos 3 años para financiar las obras de construcción y reforma de inmuebles municipales destinados a la atención de colectivos vulnerables.

El acuerdo incluye el Hub Cívico Josefines, destinado a una función social y ocupacional; el Hub Cívico Balàfia, destinado a inclusión social, feminismos y participación ciudadana, y un nuevo Centro de Acogida a Personas Temporeras, para dar respuesta a las necesidades de alojamiento temporal durante la campaña, informa la Conselleria en un comunicado.

Por su parte, la Paeria de Lleida asumirá la tramitación y aprobación de los proyectos constructivos en un plazo máximo de dos años, así como la construcción, la gestión y el mantenimiento de los tres centros.

Las obras se alargarán hasta 2028 y tendrán un coste total de 13,19 millones de euros.

EL BIENESTAR DE TODOS LOS VECINOS

Tras la firma del convenio, celebrada en Lleida este miércoles, la consellera Mònica Martínez Bravo ha asegurado que el bienestar de todos los vecinos, independientemente de su estatus u origen, es "inseparable del bienestar de toda la ciudad".

Ha agradecido a Larrosa su esfuerzo para transformar Lleida en "una ciudad inclusiva, con compromiso social, que pone las personas en el centro".

El nuevo convenio incrementa en 2 millones el presupuesto del anterior acuerdo y, además de Derechos Sociales e Inclusión, también ha contado con la implicación de Empresa y Trabajo, Salud y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.