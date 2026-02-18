La Generalitat documenta en Tarragona 846 nuevas víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Cementiri de Tarragona, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha documentado 846 nuevas víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en Tarragona, de las cuales 749 han sido identificadas con nombres y apellidos y las 97 restantes registradas como "desconocidas", entre las que figuran hombres, mujeres y niños.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática explica que ha sido posible gracias al trabajo técnico 'Les víctimes mortals de la Guerra Civil i el franquisme a Tarragona', una investigación impulsada por la Direcció General de Memòria Democràtica y realizado por la historiadora Esther Gutiérrez Escoda.

El trabajo también ha profundizado en la documentación de las personas fallecidas en el Hospital Militar del Cos V del Exèrcit de l'Ebre, donde se han registrado 231 víctimas, de las que 67 fallecieron por enfermedad, mayoritariamente por el tifus, y no por actos bélicos.

Sumando las víctimas identificadas anteriormente y las nuevas incorporaciones, la base de datos del departamento acoge actualmente 1.681 inhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista que han sido localizadas en alguna de las fosas del Cementiri municipal de Tarragona.

El total de víctimas registradas en la ciudad de Tarragona se eleva hasta las 2.340 personas: 1.333 corresponden al periodo de la guerra (incluyendo víctimas de los bombardeos, soldados muertos en el frente y hospitales, prisioneros de guerra y víctimas en la retaguardia) y 1.007 a la represión franquista (cerca de 800 fueron fusiladas, además de las que murieron en la prisión de Pilats, a causa del tifus o de las condiciones de la reclusión).