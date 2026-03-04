La Generalitat y Endesa impulsan la repoblación del buitre negro en los Pirineos

Imagen de un buitre negro. - ENDESA

LLEIDA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La colonia de buitres negros reintroducida en el Pirineo ganó el año pasado 12 nuevos ejemplares, hasta alcanzar un total de 66 ejemplares, gracias a diferentes proyectos de reproducción y conservación en la zona, entre los que destaca el que lleva a cabo la Fundació Trenca, promovida por la Generalitat de Catalunya y que cuenta con el apoyo de Endesa.

Así lo explica la empresa energética este miércoles en un comunicado, en base a datos de la fundación, que destaca que el "éxito reproductor" de 2025 ha sido superior a la media de los últimos 15 años, con una tasa de vuelo del 71% y de un 63% la de reproducción.

La reintroducción de ejemplares en la colonia, ubicada en la Reserva Nacional de Caça de Boumort (Lleida), tiene el objetivo de "conectar poblaciones ibéricas y centroeuropeas para mejorar la diversidad genética y, en consecuencia, reducir el riesgo de extinción".

El objetivo a largo plazo, además de asentar la colonia en Boumort, pasa también por extenderla a otros puntos al oeste de los Pirineos.

Las diferentes acciones de repoblación se enmarcan en el Pla de Conservació de la biodiversitat que Endesa puso en marcha en 2012, y que contempla objetivos como la no pérdida neta de biodiversidad o no deforestación neta, y que en el caso de la población de buitres negros están promovidas por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.