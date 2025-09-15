La Generalitat y ERC pactan que Catalunya abra 3 nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert - GENERALITAT DE CATALUNYA

Illa ya anunció en un viaje a China en julio la intención de abrir una sede antes de finales de año

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y ERC han pactado este lunes la apertura de 3 nuevas delegaciones del Govern en el exterior, en China, Canadá y Jordania, han informado la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat y ERC en sendos comunicados.

Lo han explicado tras una reunión del conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, con el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, para "avanzar en el cumplimiento del acuerdo de investidura entre ERC y PSC".

Los socialistas y los republicanos acordaron para la investidura de Illa consolidar y ampliar la red de delegaciones del Govern en exterior, que pasarán de 21 a 24 cuando estas 3 se inauguren.

El anuncio de abrir delegaciones en Canadá y Jordania se suma al que ya hizo Illa en un viaje a China en julio, en el que avanzó la intención del Govern de abrir una sede antes de finales de año.

ZONAS DE "INTERÉS ESTRATÉGICO"

La Generalitat ha subrayado que la localización de estas nuevas delegaciones se ha elegido "priorizando zonas del mundo con un alto interés estratégico para Catalunya".

Además, en el caso de la delegación en Canadá, habrá un responsable a cargo de las relaciones con Quebec.

La ampliación se enmarca en el Plan de consolidación de las delegaciones del Govern en el exterior aprobado en julio, que tiene como objetivo "reforzar la presencia institucional catalana en países prioritarios".