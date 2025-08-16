La Generalitat fomenta la lectura y el conocimiento del medio rural en colonias de verano

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de colonias para niños, niñas y jóvenes 'L'Estiu és teu' de la Generalitat de Catalunya ha incorporado este año dos programas para fomentar la lectura y dar a conocer el sector primario.

Estas colonias se realizan en los albergues de la red Xanascat y buscan promover actividades lectoras lúdicas durante las vacaciones en lugares de ocio, informa la Conselleria de Derechos Sociales en un comunicado este sábado.

Para fomentar la lectura está previsto distribuir las revistas 'Cavall Fort' y 'Tatano', repartir guías para ayudar a los monitores a integrar la lectura en las actividades diarias, hacer actividades transversales relacionadas con el teatro y la música y talleres con ilustradores.

Para que los jóvenes se introduzcan en el mundo rural y el sector primario, también están previstas diversas actividades, como talleres de elaboración de pan o extracción de leche.

Además, se organizan excursiones para hacer seguimiento de la trashumancia de animales en los campos de alta montaña.