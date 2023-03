La Generalitat y el Gobierno intercambian propuestas sobre la Ronda Nord: "No hay nada cerrado"

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que la Generalitat y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se han intercambiado propuestas sobre la Ronda Nord, aunque aún "no hay nada cerrado".

En una rueda de prensa este martes posterior al Consell Executiu, ha relatado que el Ministerio hizo llegar una propuesta al Govern que "no se ajustaba a lo acordado" en la negociación de Presupuestos con el PSC.

Ha afirmado que la voluntad del Govern es cerrar un acuerdo que respete lo pactado con los socialistas: "Ni nada más, ni nada menos".

INCIDENCIAS EN ESTACIÓN DE SANTS

Preguntada por las dos averías en la estación de Sants de Barcelona que en las últimas horas han provocado incidencias en la circulación de los trenes de alta velocidad, Plaja ha dicho que la Generalitat y el Gobierno no han hablado de ello.

"No me consta contacto con el Gobierno. Ojalá no tengamos que normalizar estas incidencias y esperamos que solo sea la coincidencia temporal en un espacio de tiempo breve", ha explicado.