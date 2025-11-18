La Generalitat impulsa un nuevo servicio de intervención contra violencias machistas digitales

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, en la presentación de la campaña del 25N este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha impulsado el nuevo Servei d'Intervenció Especialitzada en Violències Masclistes Digitals (SIE Digital), que ofrecerá atención integral y especializada en toda Catalunya.

En la presentación este martes de la campaña del 25N, Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, la consellera, Eva Menor, ha afirmado que las violencias machistas digitales son una realidad conocida, en sus palabras, y que los datos son "preocupantes".

Se ha referido a la Enquesta de Discriminació, con datos de 2024, que señalaba que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido acoso o control digital; que el 22% ha recibido mensajes o sexuales no deseados; que el 12% ha vivido la difusión de imágenes sin consentirlo; y que el 15% de menores de 30 años dice haber abandonado alguna red social por miedo o haber sido víctima de agresiones digitales.

Ante todo esto, Menor ha reivindicado la importancia de este "problema estructural que requiere de una mirada e intervención comunitaria" y asegura que con la campaña de este 25N se quiere poner el foco en el reconocimiento de este tipo de violencia y el impacto que tiene.

La campaña cuenta con un spot, bajo el lema de 'Si sembla violència masclista és violència masclista', que refleja que las mujeres también deben poder vivir "sin miedo" en el espacio digital y que pretende hacer ver que esas situaciones que incomodan no son normales, dice la consellera.

ATENDER A LAS MUJERES

La Generalitat ha impulsado la nueva herramienta para dar respuesta a todas estas situaciones y Menor asegura que "no existe en todo el Estado español un servicio de estas características".

Tiene la intención de atender a las mujeres víctimas de violencia digital, siendo un servicio multicanal: se puede acceder a través de la web, chat en directo, correo electrónico, teléfono y diferentes redes sociales y fomenta la "autoprotección" de las víctimas y también recavar evidencias en caso de que la mujer decida denunciar.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

También tiene una "vocación transformadora", afirma la consellera, ya que dará formaciones a todos los profesionales de la red contra las violencias hacia las mujeres, con actividades de sensibilización y consejos de prevención y de fomento de la cultura digital feminista.

La consellera ha puesto en valor que este nuevo servicio contará con un equipo de 10 profesionales y se ofrecerá apoyo psicológico, asesoramiento jurídico e intervención tecnológica y se coordinará con la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes (DGEVM) y los circuitos territoriales de atención (SIE, SIAD, Mossos d'Esquadra, Justicia y servicios sociales).

"Queremos construir una digitalización con perspectiva de género. Que Catalunya sea referente en este nuevo dispositivo", asegura Menor, que hace un llamamiento a reconocer esta violencia machista digital y a sumarse al trabajo del Govern para erradicarla.