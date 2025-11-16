La Generalitat incorpora cláusulas ambientales en un 52,9% de los contratos en 2024

Evolución de la presencia de cláusulas ambientales en contratos públicos - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya incorporó cláusulas ambientales en un 52,9% de los contratos adjudicados durante el año 2024, la cifra más alta registrada hasta el momento y un punto más que lo registrado en 2023.

Concretamente, en 2024 se formalizaron 16.295 contratos por valor de 3.884 millones de euros, con un importe formalizado del 58,1%, 2,5 puntos más que en el año 2023, informa el Departament de Economía en un comunicado este domingo.

Por segundo año consecutivo se ha superado el objetivo fijado en el Plan de acción de compra pública verde de Catalunya 2022-2025 que prevé que, como mínimo, el 50% del importe de los contratos incorpore cláusulas ambientales.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha destacado que estos "buenos resultados" ponen de manifiesto la voluntad del Govern de continuar apostando por la compra pública verde y el efecto tractor que tiene la contratación pública en la economía.

Las cláusulas ambientales en la contratación pública son disposiciones que se incluyen en los pliegos de condiciones de las licitaciones para promover la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y, entre ellas, se pueden encontrar desde el uso de materiales sostenibles en la fabricación de los uniformes del personal de las empresas que ofrecen servicios de seguridad, al uso de productos con etiquetas ecológicas para los contratos de limpieza.

CONTRATOS DE OBRAS

Los contratos de obras son los que registran porcentajes más altos de uso de cláusulas ambientales, llegando al 63,8% de los contratos y al 81,5% en el importe.

Por procedimiento de adjudicación, el 65,7% del importe de los contratos por procedimiento abierto incorporan cláusulas ambientales, seguidos de los formalizados basados en acuerdo marco (45,5%) y el negociado (31,3%).