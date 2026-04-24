La Generalitat lamenta el feminicidio de una mujer de Barcelona

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado el feminicidio de una mujer de Barcelona que se ha producido este viernes, y ha querido expresar su "más sentido pésame" y apoyo al entorno de la mujer presuntamente asesinada por violencia machista.

En un comunicado, asegura que, con la confirmación de este caso, se trata del "primer feminicidio de 2026".

Desde que se comenzó a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 160 feminicidios en Catalunya, de los que 150 son mujeres y 10 corresponden a niños y adolescentes asesinados en el marco de las violencias machistas.