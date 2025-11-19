La Generalitat lamenta el feminicidio de una mujer en L'Hospitalet (Barcelona) este martes

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha lamentado el feminicidio de una mujer de avanzada edad en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) este martes, y expresa su "más sentido pésame" a su entorno, informa en un comunicado.

La Guàrdia Urbana del municipio detuvo al hijo de la mujer, que murió la madrugada de este martes tras caer por una de las ventanas del edificio donde vivía.

Con este, son 8 los feminicidios cometidos en Catalunya este año, y desde que se comenzaron a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 156, de los que 146 son mujeres y 10 corresponden a niños y jóvenes asesinados en el marco de las violencias machistas.