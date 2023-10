La Generalitat pide al Gobierno "cumplir" la oficialidad del catalán en la UE tras aplazarse el debate

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha exigido al Gobierno central "cumplir" con la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) después de que este martes se haya aplazado el debate en el Consejo de la UE.

"No estamos donde estábamos. Llevarlo nuevamente a la mesa del Consejo por parte del Gobierno español no es cumplir, no es suficiente y el Gobierno del Estado deberá de cumplir", ha afirmado en rueda de prensa este martes, junto con el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, tras la reunión del Consell Executiu,

Plaja ha reconocido que "se están dando pasos" y ha celebrado que la tramitación sobre la oficialidad del catalán continúe, tras lo que ha añadido que el Govern ha recibido con positivismo que algunos Estados han hecho explícito su apoyo, ha dicho textualmente.