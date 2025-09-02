La Generalitat presenta una Diada para mostrar una Catalunya "abierta al mundo" y unida en su pluralidad

La directora artística de la Diada, Marta Bayarri, en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

El acto central homenajeará a Paco Candel, MªAssumpció Català y el Congrés de Cultura Catalana del 75

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha anunciado este martes el cartel y los actos que organizará de cara a la Diada Nacional de Catalunya, que se celebrará el próximo 11 de septiembre, donde espera mostrar un país "abierto al mundo" y unido en su diversidad y pluralidad a través de los valores.

"Catalunya es un mosaico muy diverso y plural, pero también tenemos una serie de valores de rasgos comunes", ha sostenido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa junto a la directora artística del acto, Marta Bayarri.

Ha asegurado que el Ejecutivo que lidera el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, busca seguir defendiendo su voluntad de "ser el Govern de todos en la mejora de las condiciones de la ciudadanía", así como en la equidad y en el ámbito lingüístico.

También ha reivindicado la "liberta, igualdad y fraternidad" como valores que unen a los catalanes y que desde el Govern buscan potenciar en esta edición de la Diada que, además del día 11, también presentará actos el día anterior y los días posteriores, incluido en las sedes del ejecutivo catalán en el extranjero.

ACTOS INSTITUCIONALES

Los actos de la Diada se iniciarán el día 10 de septiembre con la izada de la nueva 'senyera' ante el Parlament de Catalunya, que presidirán tanto Illa como el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

También el miércoles, Illa pronunciará el tradicional mensaje institucional des del Palau de la Generalitat, el cual se emitirá por TV3 y Catalunya Ràdio a las 21 horas, y el jueves arrancará la celebración de la Diada con la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova, que encabezará Illa junto a varios miembros del Govern.

Finalmente, a las 20 horas dará comienzo el acto central de la Diada en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), este año dirigido por Àngel Llàcer, escrito por Jordi Amat y con música de Jofre Bardagí, donde se homenajearán a varias figuras como el escritor Paco Candel, la matemática Maria Assumpció Català y el Congrés de Cultura Catalana de 1975.

Bayarri ha señalado que este acto final pretende "representar la pluralidad y realidad social de Catalunya a través de su manifestación artística" desde el teatro, la poesía, la danza, la música y el audiovisual, poniendo el foco en algunas de las efemérides de este 2025.

El grupo Els Amics de les Arts, los cantantes Pemi Fortuny, Antonio Orozco y Queralt Lahoz, los Castellers de Vilafranca y los escritores Jordi Amat y Agustí Alcoberro serán algunos de los integrantes de este acto, que cerrará los actos de la Diada del jueves 11 de septiembre.

CARTEL

El nuevo cartel de la Diada presenta una reinterpretación de las cuatro barras de la bandera catalana, realizadas por personas con diferentes orígenes, edades y colectivos con las técnicas que más les representan, para mostrar una imagen de país compartido y construido entre todos.

La propuesta ganadora ha sido la del estudio Partee, formado por los diseñadores Ignasi Roviró, Roger Orriols y Jordi Farrés, con el objetivo de representar la imagen de una Catalunya diversa, acogedora, culturalmente rica y con mirada de futuro.

A partir de este miércoles, tanto el cartel ganador como el resto de finalistas se podrán visitar en una exposición en el vestíbulo del Palau Robert de Barcelona, y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre.