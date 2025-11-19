La Generalitat presenta su estrategia de IA a la AI Office de la UE

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo, se ha reunido con la directora de la AI Office de la Unión Europea (UE), Lucilla Sioli, para presentar la nueva Estratègia Catalunya IA 2030, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo este miércoles.

Galindo ha presentado los 8 ejes estratégicos y las 88 actuaciones que incluye la estrategia de inteligencia artificial, y el alineamiento con la visión europea de promover esta tecnología.

Ha compartido el posicionamiento catalán en la gobernanza europea de la IA y se ha tratado la implementación de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE IA Act.

Además, ha reivindicado el papel de "regiones como Catalunya y organizaciones como la Alianza de Tecnologías Disruptivas y Emergentes (DETA)".

Ha dicho que pueden "ayudar a consolidar relaciones con países y territorios" de fuera de la UE que sean sensibles a la posición europea sobre IA.