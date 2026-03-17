La Generalitat publica las notas de corte de los ciclos medios y superiores de FP

Persona en un grado de Carpintería en una foto de archivo. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y FP

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha publicado las notas de corte de los ciclos formativos de grado medio y superior del año anterior, que sirven de orientación para los alumnos que quieran preinscribirse en la Formación Profesional (FP) de cara al próximo año.

El buscador, impulsado hace un año por la Conselleria, permite filtrar por vía de acceso y prioridad, territorio, ciclo, turno y centro de FP, informa el Departamento en un comunicado de este martes.

La Generalitat espera que la medida sirva, también, a los orientadores de los centros educativos para asesor y acompañar a alumnos y familias.