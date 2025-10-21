La Generalitat reconoce a la Associació Catalano-Noruega como comunidad catalana en el exterior

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado este martes reconocer a la Associació Catalano-Noruega (Norsk-Katalansk-Forening) como comunidad catalana en el exterior, sumándose a las más de 100 asociaciones y 'casals' activos en el mundo reconocidos oficialmente.

La entidad tiene más de 30 socios en ciudades noruegas como Oslo, Bergen y Stavanger, como punto de apoyo y cohesión que contribuye a "la difusión de la lengua, la cultura y las tradiciones catalanas", informa el Govern en un comunicado tars el Consell Executiu.

La Delegació del Govern en los Países Nórdicos y Bálticos ha colaborado para este reconocimiento con la comunidad, que organiza habitualmente actividades relacionadas con celebraciones destacadas en Catalunya como la Diada Nacional, Sant Jordi y la 'castanyada', entre otras.