La Generalitat revisará sus tasas y precios públicos para evaluar su eficiencia

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado revisar las tasas, precios públicos y contribuciones especiales que forman parte de la normativa tributaria de la Generalitat, para evaluar su eficiencia y garantizar que se ajusten al servicio prestado.

Así, el Govern ya ha iniciado una serie de trámites para suprimir unas 20 tasas y modificar elementos de unas 70, con el objetivo de suprimir las que ya no tienen aplicación práctica, sea porque el servicio o la actividad asociada no se presta o porque ha perdido relevancia, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

En aquellas tasas y precios públicos que se mantengan, la voluntad es actualizar elementos como el hecho imponible o la cuota, que será objeto de reducción cuando avances como los derivados de la administración digital permitan abaratar el coste de prestación del servicio.

Con esta revisión, el Govern también quiere reducir la actual complejidad normativa, reduciendo pasos innecesarios y favoreciendo procedimientos más homogéneos en el cumplimiento de las obligaciones, y evitar cargas administrativas innecesarias para ciudadanos y empresas.

Las conclusiones de esta evaluación se plasmarán en el futuro Anteproyecto de ley del libro séptimo del Código tributario, relativo a las tasas, precios públicos y las contribuciones especiales de la Generalitat de Catalunya, que ordenará la normativa que actualmente está dispersa en diferentes leyes e incorporará las novedades que se añadan.