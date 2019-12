La Generalitat sanciona 1.188 viviendas de uso turístico con 7,21 millones en 6 años

Publicado 21/12/2019 10:15:22 CET

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha sancionado, desde 2013 hasta septiembre de este año, a 1.188 viviendas de uso turístico de toda Catalunya --sin contar Barcelona ciudad-- con multas de entre 3.001 y 60.000 euros que suman una cuantía total de 7,21 millones de euros.

En total, ha abierto 6.079 expedientes informativos y 1.455 expedientes sancionadores que inciden en más de 20.586 plazas de alojamiento ilegal, según ha indicado la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, en una respuesta parlamentaria a la diputada del PSC-Units Alícia Romero, consultada por Europa Press.

Estos expedientes derivan de la apertura de hasta 33.893 actividades inspectores en el mismo periodo sobre los gestores --intermediarios-- y propietarios de viviendas de uso turístico, y en menor medida sobre titulares de apartamentos turísticos.

Los datos no incluyen la ciudad de Barcelona porque la Dirección General de Turismo de la Conselleria y el Ayuntamiento formaron una comisión específica para trabajar y coordinar de manera conjunta el control sobre la actividad de vivienda de uso turístico en Barcelona.

Chacón ha explicado que en la supervisión de la oferta es necesario tener en cuenta las circunstancias que envuelven la inspección porque se parte de escenarios en continuo movimiento, como el aumento de la oferta y la complejidad de identificar la titularidad y la localización.

Por ello, ha sostenido que la actividad inspectora necesita realizar importantes esfuerzos en mejorar sus herramientas y sistemas tecnológicos de detección e inspección: "Por eso, situamos el déficit en la dotación de medios tecnológicos e informáticos".

MÁS APARTAMENTOS LEGALES

El número de viviendas de uso turístico legales ha aumentado en 13.536 de junio de 2018 a octubre de este año, lo que supone un aumento del 20%, pasando de 69.084 a 82.620.

La Generalitat realiza la detección de viviendas no habilitadas mayoritariamente en línea desde los ordenadores de la inspección turística y no levanta actas presenciales, sino que se elaboran informes de inspección, cuyos hechos que tienen el mismo valor probatorio que los constatados en las actas.

Una vez detectado un alojamiento sin número identificador o que no conste en el censo, se asegura que no se haya legalizado ante el Ayuntamiento y a su vez este no haya demorado la comunicación de la autorización a la Oficina de Gestión Empresarial, que anota el censo de turismo.

En total, la administración turística catalana ha realizado 3.162 actividades inspectoras en línea y presenciales, y 171 informes de inspección.