Geopolítica, clima y ciberseguridad aumentan los riesgos empresariales, según el Institut Cerdà

Imagen de la jornada sobre riesgos empresariales celebrada en la Cámara de Girona. - CÁMARA DE GIRONA

GIRONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas se enfrentan a riesgos crecientes marcados por la incertidumbre geopolítica, el cambio climático y la ciberseguridad, que impactan directamente en su actividad, según un estudio del Institut Cerdà presentado en la Cámara de Comercio de Girona en el marco de una jornada para las empresas.

Esta es la idea que se desprende del l'Observatori de Riscos per a les Empreses a Espanya 2026, elaborado por el Institut Cerdà, y que a partir de un análisis de los principales riesgos, ha identificado una convergencia de factores geopolíticos, ambientales, sociales y tecnológicos que afectan a la actividad de las empresas, explica la entidad cameral este martes en un comunicado.

El consejero técnico y coordinador del observatorio de riesgos del instituto, Pere Torres, defiende la creciente tensión geopolítica y económica como uno de los principales riesgos, debido al resurgimiento del proteccionismo, las guerras comerciales y la "armamentización" de la economía.

"Esta situación genera volatilidad, incrementos de costes y dificulta la planificación estratégica de las empresas, que se ven obligadas a operar con previsiones cada vez menos fiables", explica el experto en el marco de la presentación del informe.

En paralelo, la crisis climática, la consolidación de las desigualdades o la creciente necesidad de ciberseguridad se consolidan como vectores de riesgo, que pueden derivar en un incremento de los costes o en la pérdida de ingresos o márgenes empresariales.

Para hacer frente a esta situación, el Institut Cerdà recomienda a las empresas que apliquen modelos de resiliencia y prosiliencia, la capacidad para avanzarse a los hechos, basados en el análisis de riesgos, la preparación ante diferentes escenarios y la capacidad de adaptación.

Así, la entidad recomienda responder a través de una mayor atención a los riesgos geopolíticos, la diversificación de las cadenas de suministro, el incremento del asesoramiento especializado y el refuerzo de los vínculos locales y regionales.