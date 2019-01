Gerard Duelo optará a presidir los Colegios Oficiales de API de España

Publicado 18/01/2019 15:47:57 CET

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de API de Barcelona, Gerard Duelo, se presentará a las próximas elecciones del Consejo General de los Colegios Oficiales de API de España, que se convocarán el próximo viernes y cuya celebración está prevista para marzo.

Lo ha anunciado él mismo este viernes tras finalizar la jornada 'IV Tribuna Immoscòpia' que ha tenido lugar en el CaixaForum, y que ha reunido a profesionales del sector inmobiliario para hablar de las expectativas del mercado español para este año.

En declaraciones a Europa Press, Duelo ha lamentado que "quien manda en el consejo general no es el que aporta más dinero o tiene más asociados", ya que los principales colegios del Estado son Barcelona, Valencia y Girona, entre otros, y no han mandado nunca, ha asegurado.

Asimismo, ha declarado que probablemente no ganará por su imagen de 'independentista', pero cree que tiene opciones porque ya tiene a algún aliado: "Si pierdo, también habré ganado, porque habré hecho una campaña en toda España".

Tiene pensado recorrer el país para mejorar su imagen y reivindicar el porqué cree que son el mejor colegio que puede presidir el consejo, y una vez en el cargo, si lo consigue, tiene previsto "gestionar mejor" el presupuesto de la entidad.

"El 40% del presupuesto lo aportan los colegios catalanes, y no estamos en la junta y no mandamos. Como mínimo, se oirá más la reivindicación que tenemos que si no me presentara", ha añadido.

El actual presidente del Consejo General es Diego Galiano, también presidente de Coapi Jaén, y quien ya ha anunciado que optará a la reelección.