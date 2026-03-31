La gestora de activos Amundi invierte 150 millones en la empresa de soluciones energéticas Youdera

Imagen de instalaciones de la empresa Y Tú - Y TÚ

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amundi Energy Transition, filial de la gestora europea de activos Amundi, ha entrado en el capital de Youdera Group, el proveedor europeo de soluciones integradas para la transición energética, a través de una inversión de 150 millones de euros.

Del total de esta inversión, un tercio, o 50 millones, irá destinado a Y Tú, la marca de energía solar para empresas de Youdera en España fundada en 2024, con el objetivo de acelerar la reducción de costes energéticos a los clientes de la marca y "reforzar su resiliencia frente a la inestabilidad actual", según ha informado Y Tú en un comunicado.

Además, la inversión económica de Amundi permitirá a la compañía estimular la adopción de sistemas energéticos descentralizados más "seguros, eficientes y rentables" para los clientes comerciales e industriales, reduciendo la inversión inicial en Capex.

Según los datos compartidos por la compañía, en 2025, Y Tú cerró el ejercicio con más de 30 proyectos ejecutados y poniendo en marcha más de 20 instalaciones, gracias a los cuales ha evitado la emisión de 30.000 toneladas de dióxido de carbono a lo largo de la vida útil de los proyectos, lo equivalente al consumo anual de 3.000 hogares europeos.

Respecto al ejercicio actual, la compañía mantiene un crecimiento mensual medio del 82% por volumen de ventas en los primeros meses de 2026, y prevé un incremento de hasta el 268% en potencia instalada y facturación para el cierre del año.

INYECCIÓN DE CAPITAL

El consejero delegado y fundador de Y Tú, Manuel Cocera, ha subrayado el agradecimiento por la inyección de capital que, asegura, "nos permitirá seguir desarrollando soluciones más accesibles para las empresas, evitando las grandes inversiones iniciales que tradicionalmente han supuesto una barrera para avanzar en su transición energética".

"La inversión de Amundi reconoce el poder de nuestra plataforma escalable para ofrecer lo que el mercado necesita desesperadamente: energía no solo resiliente, sino también más asequible que la red. En un entorno cada vez más volátil, las empresas necesitan socios energéticos capaces de reducir costes y riesgos al mismo tiempo", ha defendido.