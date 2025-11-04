La gestora del Hospital del Vendrell (Tarragona) adjudica la fase de cementación de su ampliación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, gestora del Hospital del Vendrell (Tarragona), ha adjudicado la fase de cementación y levantamiento de estructura del proyecto de ampliación del centro, con un presupuesto de 6,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 7 meses.

La empresa adjudicataria de esta fase es la UTE Constructora del Cardoner SA y Exacavaciones Che, que ya participaron en las excavaciones previas del proyecto, informa la Generalitat en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El contrato prevé levantar la estructura que dará apoyo a la futura ampliación de las áreas de consulta, hospitalización, urgencias y quirófanos, preparando el terreno para las siguientes etapas de trabajos.

El proyecto global de ampliación y reforma del Hospital del Vendrell prevé una inversión total de 45 millones de euros aportados por la Conselleria de Salud a través directa a la Fundación Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, mediante la suscripción de un convenio.

El objetivo es impulsar la mejora de una "infraestructura clave" para el sistema público de salud en la Región Sanitaria Penedès, para garantizar la actividad asistencial de calidad en el territorio y dar respuesta al crecimiento demográfico y al incremento de la demanda de servicios asistenciales.