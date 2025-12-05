Gestores catalanes lamentan la "falta de planificación" en torno al sistema Verifactu

Archivo - El presidente de Cogac, Josep Ribó. - JOSE IRUN - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (Cogac) ha lamentado este viernes la "falta de planificación" de las administraciones que, asegura, ha demostrado el aplazamiento de la entrada en vigor del sistema Verifactu y la facturación digital hasta 2027.

Así lo ha indicado la entidad en un comunicado, en el que alega que la decisión llega "después de que miles de empresas y pymes dedicaran esfuerzos e inversiones significativas para adaptarse a la normativa".

El presidente de Cogac, Josep Ribó, ha explicado que el cambio repentino de criterios "genera una desconfianza entre las empresas y profesionales", y ha defendido que modernización fiscal se debe llevar a cabo con certeza, seguridad jurídica y claridad institucional para el tejido empresarial, en sus palabras.

Ribó ha puesto de manifiesto que este retraso puede desincentivar a las empresas que habían empezado a incorporar los cambios necesarios, así como "generar inquietud" por la posibilidad de que se vuelvan a repetir situaciones parecidas en el futuro.

De la misma forma, Cogac ha insistido en la necesidad de que estos "cambios de criterio" no impliquen desinversiones y esfuerzos innecesarios para las empresas, pymes y autónomos.