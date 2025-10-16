Gimeno (Antifrau) destaca la "explosión" de denuncias y alerta de que el ente está tensionado

Ha realizado la última comparecencia antes de dejar el cargo por el fin de su mandato

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha destacado la "explosión" de denuncias recibidas por el ente y ha alertado de que el ente está tensionado.

Lo ha dicho este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament y en declaraciones a los medios tras la comparecencia, en la que ha realizado un repaso de las actuaciones de la Oficina Antifrau en los 9 años en los que ha estado al frente del ente y ha presentado la Memoria de 2024.

Gimeno ha explicado que en 2016 la Oficina empezó con 174 denuncias nominales y ha previsto que este año se superarán las 2.000, y ha achacado el aumento a la posibilidad de hacer denuncias anónimas: "¿Cuál es el problema? Que también se puede morir de éxito en este aspecto".

Ha dicho que la manera de trabajar debe cambiar y que el incremento de denuncias provoca esta tensión en la Oficina, por lo que ha reclamado a los partidos que se acuerden unos nuevos Presupuestos para poder dar respuesta a este crecimiento.

"Nos hemos dado cuenta de que han cambiado las circunstancias de tal manera que es imposible que la Oficina pueda continuar con este crecimiento", ha lamentado Gimeno.

Por otro lado, ha apuntado que es el Parlament el que debe decidir el futuro del ente, aunque ha dicho que se debería centrar en fortalecer el liderazgo institucional y la gobernanza; impulsar la cultura de la integridad en las instituciones públicas, y mejorar la protección de los alertadores, entre otras.

DESPEDIDA

Preguntado por los medios, Gimeno ha explicado que la comparecencia de este jueves ha sido "una despedida", ya que ha cumplido los nueve años de mandato y no hay posibilidad de continuación o prórroga.

Para su sucesor en el cargo, ha explicado que tiene un punto de partida con la propuesta que hizo la OAC en su momento para mejorar la protección de los alertadores.

A la pregunta de si le queda un mal sabor de boca por el caso de la antigua DGAIA, Gimeno ha dicho que "no" y ha señalado que han trabajado en este caso mucho tiempo y que se sigue haciendo.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada del PSC Ivana Martínez ha celebrado que la memoria de 2024 muestra que la Oficina está consolidada "en un contexto en el que la corrupción y su percepción continúa siendo muy alta".

Para Junts, Glòria Freixa ha señalado que la apuesta por el ente "debería ser irrenunciable para todos los partidos políticos".

Marta Vilalta, de ERC, ha pedido reforzar el papel de la institución, que ha dicho que es "una herramienta imprescindible para el sistema de integridad de Catalunya".

El diputado del PP Pau Ferran ha apuntado que es necesario "defender mucho más y mejor" a los alertadores para ser líderes en la lucha contra la corrupción.

Para Vox, Javier Ramírez ha afeado que la Oficina no cumple con los tiempos de resolución y "no protegen a los alertadores".

Por su parte, Dani Cornellà, de la CUP, ha mostrado su preocupación por el aumento de denuncias y de la percepción de que en Catalunya "hay mucha o bastante corrupción".