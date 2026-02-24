Ginestà, Alosa y Buhos encabezan las nominaciones a los Premis Enderrock 2026

Imagen promocional de Ginestà. - ENDERROCK

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ginestà, con 3 nominaciones, y Alosa, Buhos, Figa Flawas, La Fúmiga, Oques Grasses y The Tyets, con 2, encabezan la lista de nominados a los Premis Enderrock 2026 por votación popular, según informan los organizadores en un comunicado de este viernes.

El resto de finalistas son una treintena de candidatos a una sola categoría, lo que, según Enderrock, muestra la "diversidad y riqueza" del panorama actual de la música catalana.

Los finalistas se han decidido mediante una votación que ha contado con 28.372 votos en la primera ronda, un 54% más que el año anterior, alcanzando los 56.480 en la segunda.

Este martes se ha abierto la tercera y última ronda en la web de los galardones, en la que el público puede votar hasta el 8 de marzo.

Los ganadores de las categorías de votación popular --junto a los Premis Enderrock de la Crítica-- se darán a conocer en una doble gala que se celebrará el 25 y el 26 de marzo en el Auditori de Girona.