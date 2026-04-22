La 3 GiraFeina de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) contará con 260 ofertas de trabajo

Archivo - El ministro Jordi Hereu y la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Lourdes Borrell, junto a varios jóvenes que participan en la feria de ocupación GiraFeina de 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la feria de la ocupación y la formación GiraFeina de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) contará con 260 ofertas de trabajo, informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El encuentro se realizará el próximo 8 de mayo en el Casal de Joves de la localidad de 9.30 horas a 14.30 horas y contará con la presencia de una treintena de empresas.

Los participantes podrán realizar entrevistas 'in situ' con las empresas y asistir a talleres prácticos y charlas sobre inteligencia artificial (IA).