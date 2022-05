Giró dice que el Govern debe "demostrar con hechos" que las empresas son una prioridad

Asegura que las compañías están llamadas a jugar "un papel capital" ante los retos de futuro

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha dicho que el Govern debe "demostrar con hechos" que las empresas son un elemento prioritario de su estrategia política a largo plazo.

Lo ha dicho este viernes en la sesión ''El cruce catalán. Economía y política para tiempos inciertos' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que tiene lugar desde el miércoles en el Hotel W Barcelona, junto con al presidente de la entidad, Javier Faus.

El conseller ha defendido la necesidad de dar facilidades administrativas y procurar un entorno atractivo y estimulante a inversores, emprendedores e investigadores de todo el mundo, así como restituir a la vocación empresarial "el reconocimiento social que le corresponde".

De hecho, ha situado la centralidad de la empresa como uno de los tres ejes que considera que debería vertebrar, desde la agenda económica, un proyecto para Catalunya en los próximos 15 años, junto con la transformación del modelo energético y la innovación, la investigación y la formación.

Sobre la transición energética, ha alertado de que no solo es necesaria, sino urgente, y ha dicho que no se puede esperar más: "Debemos entender que esta transición será difícil. Será larga. Y no será barata. Debemos entender también que es inevitable, y que cuanto más la demoremos, más la sufriremos".

"PAPEL CAPITAL"

"Es la ineludible apuesta para reconstruir y fortalecer un ecosistema social y un marco mental que favorezca la libre iniciativa empresarial, y que permita la creación de puestos de trabajo y de prosperidad en Catalunya", ha añadido.

Giró ha situado la orientación al futuro y la inclinación de las personas a poner en marcha empresas como "la yema de la prosperidad", y ha dicho que Catalunya está en buena posición porque siempre ha sido un territorio emprendedor.

"Las empresas están llamadas a jugar un papel capital a la hora de hacer frente a los retos que tenemos delante. Y aquí, empresas, ciudadanos y administración tenemos mucho trabajo por hacer", ha añadido.

CENTRALISMO

El titular de la cartera de Economía también ha lamentado el "efecto perverso de la hipercapitalidad madrileña" y ha dicho que el modelo de vertebración territorial está caducado, así como que el déficit de inversiones en infraestructuras es muy perjudicial para la economía, en sus palabras.

"Tras décadas y décadas de chocar de cabeza contra un muro de piedra, con argumentos, estudios y reivindicaciones, yo no veo, aún, que se haya abierta una grieta en este muro", ha añadido.

El conseller también ha manifestado que Catalunya está recibiendo menos de lo que le corresponde en fondos europeos, ya que solo ha recibido el 7,8% del total de Fondos Europeos asignados en 2021: "Solo 1.900 millones sobre un total estatal de 24.200 millones de euros".

Ha criticado la gestión del Estado por no aplicar el principio de subsidiariedad y ha avisado que hacerlo de forma centralizada aumenta su complejidad, además de advertir de que los riesgos de entrar en un espiral de burocracia "son evidentes".

"Si no queremos que se malgaste esta oportunidad histórica que representan los fondos europeos, el Gobierno del Estado debe confiar en Catalunya. Y lo tiene que hacer urgentemente", ha insistido.