Girona impulsa un modelo de atención al pie diabético para reducir amputaciones y evitar traslados

Podóloga del Hospital de Figueres realizando un cuidado. - GENERALITAT DE CATALUNYA

Se aplica en los hospitales de Girona, Salt y Figueres, y próximamente en Palamós y Olot GIRONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa Hospitalària de Girona (XHG) ha desarrollado el proyecto de la Red de Unidades Funcionales de Pie Diabético, que pretende reducir las amputaciones y evitar desplazamientos del paciente, ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado este martes.

Este proyecto ya se aplica en los hospitales de Santa Caterina de Salt, el de Figueres y el Trueta de Girona, aunque también se está trabajando en Olot y Palamós (Girona).

La creación de la XHG en 2024 tuvo como propósito crear una red de hospitales provinciales interconectados, teniendo como referencia el Trueta de Girona, para evitar que los pacientes tuvieran que desplazarse a largas distancias para ser atendidos.

En este marco, la gestión coordinada del pie diabético, que es una de las complicaciones de la 'diabetis mellitus' con mayor impacto asistencial y socioeconómico, ha permitido reducir el número de amputaciones y garantizar el acceso equitativo al tratamiento en toda la provincia.

La Red de Unidades Funcionales de Pie Diabético ya existía en la alianza del Institut d'Assistència Sanitaria (IAS) y el Institut Català de la Salut de Girona (ICS), pero no fue hasta el año pasado que se pudo extender más allá del hospital Trueta y el Santa Caterina, pues ha sido gracias a la disponibilidad de podología en los centros y la expansión del servicio territorial de cirugía vascular del Trueta.

EL DESPLIEGUE DEL MODELO

A día de hoy, el modelo se centra en pacientes con casos complejos, pero se prevé que se incorpore progresivamente una vertiente preventiva para atender a usuarios antes de que aparezcan las lesiones.

Desde octubre del 2025, el Hospital Santa Caterina ha atendido a 119 pacientes y ha realizado 1.322 actuaciones asistenciales, mientras que el Trueta ha registrado 136 pacientes y 1309 actuaciones y, aunque el hospital de Figueres empezó a aplicar este modelo en mayo de 2026, ya ha atendido a 6 pacientes, realizando 74 actuaciones asistenciales.

Los 3 hospitales cuentan con equipos profesionales de enfermería de curas de heridas complejas, podología, traumatología, cirugía general y vascular, endocrinología, medicina interna y enfermedades infecciosas, y se espera que cuando estén desplegadas todas las Unidades Funcionales de Pie Diabético, se constituya un Comité de Pericia y Coordinación Territorial.

La coordinadora de la XHG, la doctora Mercè Fernández, explica que "esta cultura de trabajo en red se alimenta de la tradición de experiencias como la UDENTG (Unidad de Diabetes, Endocrinología y Nutrición Territorial Girona) y se consolida a través de proyectos de gestión compartida".

La XHG también está trabajando en otros proyectos, como el modelo territorial de atención al paciente crítico y semicrítico, del que se está haciendo una prueba piloto entre el Hospital de Palamós y el Servicio de Medicina Intensiva del Trueta - Santa Caterina.